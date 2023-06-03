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Юлия Соколова, редактор ленты

Мятеж или вооруженное противостояние: Юсов рассказал о возможном сценарии в РФ

кремль
Фото: Unsplash

В украинской военной разведке допускается сценарий мятежа или военного противостояния внутри страны-агрессора РФ.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире одного из телеканалов.

Он назвал такое развитие событий “одним из ряда сценариев”.

– Да, возможен мятеж, возможно вооруженное противостояние. В результате успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой Московии, — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР уточнил, что такой сценарий может стать возможным благодаря успешным действиям повстанцев-россиян, “борющихся за свои права” на территории РФ.

По словам Юсова, операция добровольцев Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России на российской территории продолжается. РФ объявила в Белгородской области так называемый план Эдельвейс и привлекла силовиков для противодействия вооруженным повстанцам.

Однако российские силовики научены только бить дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки. Поэтому РФ применяет артиллерию и Грады, бомбардируя дома россиян в приграничных регионах. И за этим наблюдает весь мир.

– Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории Московии остались преимущественно пузатые “ГАИшники”, — объяснил Юсов.

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Мятеж или вооруженное противостояние: Юсов рассказал о возможном сценарии в РФ

Комментируя возможность внутренних конфликтов, он обратил внимание на создание частных военных компаний внутри РФ, количество которых “возрастает в геометрической прогрессии”. По данным разведки, сегодня их “штампуют десятками” разные российские кланы, группы и корпорации.

– Это все делается уже не для участия в войне против Украины. Это делается для защиты собственных узких корпоративных интересов. А если ружье висит, то оно обязательно выстрелит, — заявил Юсов.

22 мая подразделения Российского добровольческого корпуса и легиона Свобода России вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области РФ. Подразделения, враждебно настроенные к кремлевскому режиму, отчитывались об уничтожении пограничного пункта, “освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”, боях за населенный пункт Грайворон.

1 июня появилась информация о боях возле города Шебекино Белгородской области РФ.

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Мятеж или вооруженное противостояние: Юсов рассказал о возможном сценарии в РФ

Источник: ГУР
Андрій Юсов, Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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