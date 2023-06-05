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Минобороны РФ не знает, как реагировать на бои в Белгородской области — ISW

Минобороны РФ не знает, как реагировать на бои в Белгородской области — ISW
Фото: Факты ICTV

В Кремле не знают, как реагировать на рейды легионеров Свобода России и РДК (Русского добровольческого корпуса) в Белгородской области.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

4 июня бойцы РДК и легиона Свобода России (ЛСР) провели еще одну операцию в Белгородской области и продолжают действовать в приграничном российском поселке Новая Таволжанка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские военные якобы вынудили бойцов РДК и ЛСР отступить. А российские блогеры утверждают, что группа из 20 человек вошла в Новую Таволжанку без бронетехники.

Также сообщается, что ЛСР и РДК направили Гладкову видеозапись, на которой якобы были запечатлены их бойцы с двумя российскими военнопленными, захваченными в районе Новой Таволжанки. Легионеры потребовали, чтобы Гладков прибыл в храм в Новой Таволжанке для переговоров об освобождении пленных.

Сначала российский губернатор согласился, но потом отказался. РДК и ЛСР опубликовали новое видео, на котором были запечатлены 12 российских военнопленных, а Гладкова критиковали Гладкова за недостаток мужества.

По мнению аналитиков ISW, противоречивые сообщения российских властей о ситуации в Белгородской области говорят о том, что российское руководство еще не решило, как реагировать на это.

Также можно предложить, что российское минобороны и Гладков не координируют свои действия в ответ на эти рейды ДРК и легионеров.

В ISW считают, российское руководство вряд ли разработало стратегию по предотвращению атак в приграничные российские области.

Источник: ISW
Белгород, Война в Украине, Міноборони РФ, Росія
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