Міноборони РФ не знає, як реагувати на бої в Бєлгородській області – ISW

У Кремлі не знають, як реагувати на рейди легіонерів Свобода Росії і РДК (Російського добровольчого корпусу) в Бєлгородській області.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

4 червня бійці РДК і легіону Свобода Росії (ЛСР) провели ще одну операцію в Бєлгородській області і продовжують діяти в прикордонному російському селищі Нова Таволжанка.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що російські військові нібито змусили бійців РДК і ЛСР відступити. А російські блогери стверджують, що група з 20 осіб увійшла в Нову Таволжанку без бронетехніки.

Також повідомляють, що ЛСР і РДК надіслали Гладкову відеозапис, на якому нібито були зображені їхні бійці з двома російськими військовополоненими, захопленими в районі Нової Таволжанки. Легіонери вимагали, щоб Гладков прибув до храму в Новій Таволжанці для переговорів про звільнення полонених.

Спочатку російський губернатор погодився, але потім відмовився. РДК і ЛСР опублікували нове відео, на якому були зображені 12 російських військовополонених, а Гладкова розкритикували за брак мужності.

На думку аналітиків ISW, суперечливі повідомлення російської влади про ситуацію в Бєлгородській області свідчать про те, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на це.

Також можна припустити, що російське міноборони і Гладков не координують свої дії у відповідь на ці рейди ДРК і легіонерів.

У ISW вважають, що російське керівництво навряд чи розробило стратегію щодо запобігання атакам у прикордонні російські області.

Джерело : ISW

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