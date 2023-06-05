У США відповіли, чи можуть рейди РДК і ЛСР на Бєлгородщину призвести до ескалації

У війні, яку Росія розв’язала проти України, ризик ескалації є завжди.

Про це сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю телеканалу CNN, коментуючи рейди бійців російських батальйонів до Бєлгородської області РФ.

Його запитали, чи не призведуть такі атаки, як рейди РДК та легіону Свобода Росії, до ескалації.

Генерал Міллі сказав, що ризик ескалації є “завжди”, і за цим Сполучені Штати стежать “дуже, дуже уважно”.

На початку червня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії, які допомагають Україні оборонятися від російського вторгнення, розпочали нову операцію у Бєлгородській області.

Вони вже заявили про певні успіхи, зокрема, що змогли взяти у полон представників російських ЗС і знищити кілька одиниць ворожої техніки. Напередодні вони повідомили, що їхні штурмові групи зайшли в передмістя міста Шебекіно.

Джерело : CNN

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