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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У США відповіли, чи можуть рейди РДК і ЛСР на Бєлгородщину призвести до ескалації

Легіон Свобода Росії
Фото: УНІАН

У війні, яку Росія розв’язала проти України, ризик ескалації є завжди.

Про це сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю телеканалу CNN, коментуючи рейди бійців російських батальйонів до Бєлгородської області РФ.

Його запитали, чи не призведуть такі атаки, як рейди РДК та легіону Свобода Росії, до ескалації.

Генерал Міллі сказав, що ризик ескалації є “завжди”, і за цим Сполучені Штати стежать “дуже, дуже уважно”.

На початку червня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії, які допомагають Україні оборонятися від російського вторгнення, розпочали нову операцію у Бєлгородській області.

Вони вже заявили про певні успіхи, зокрема, що змогли взяти у полон представників російських ЗС і знищити кілька одиниць ворожої техніки. Напередодні вони повідомили, що їхні штурмові групи зайшли в передмістя міста Шебекіно.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Марк Міллі, Росія, Україна
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За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

Єгор Ромахло
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