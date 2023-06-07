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В Україну зокрема. Парламент Швейцарії підтримав поправку, яка дозволяє реекспорт зброї

Швейцарія - прапор
Фото: Depositphotos

Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала поправку, яка дозволить реекспортувати зброю у треті країни.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

– Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, куплену у Швейцарії, за певних умов. Рада ухвалила відповідну парламентську ініціативу від Комісії з безпекової політики. Законодавчий проєкт, що ґрунтується на іншій ініціативі, вже перебуває на стадії розробки, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення підтримали голосами 22 парламентарі, 17 висловились проти, ще чотири утрималися.

Зазначено, що у будь-якому разі країни, які купують зброю, повинні будуть підписати декларацію про нереекспорт. Водночас через п’ять років тим державам, які “дотримуються швейцарських цінностей”, буде дозволено її перепродавати.

Реекспортувати зброю зможуть країні, де тривають бойові дії, якщо вона не порушує права людини, не застосовує зброю проти мирного населення, та використовує своє право на самооборону відповідно до міжнародного права.

Раніше нижня палата парламенту Швейцарії відмовилася підтримати поправку, яка б дозволила третім країнам експортувати зброю швейцарського виробництва, зокрема, в Україну.

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В Україну зокрема. Парламент Швейцарії підтримав поправку, яка дозволяє реекспорт зброї

Війна в Україні, Зброя для України, Швейцарія
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