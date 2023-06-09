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Марта Бондаренко, редактор ленты

Шольц, Макрон и Дуда встретятся, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины

Макрон Дуда Шольц
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 12 июня, прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на французских чиновников.

Ожидается, что встреча будет посвящена продвижению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности для Украины.

На прошлой неделе в Братиславе Макрон призвал предоставить Украине конкретные и ощутимые гарантии безопасности. Он также заявил, что Украине надо предложить путь к членству в НАТО.

В свою очередь Шольц был более осторожным в высказываниях, заявив, что основное внимание следует уделять не членству, а тому, как страны могут поддержать Украину.

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Шольц, Макрон и Дуда встретятся, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины

Польша неоднократно призывала к предоставлению Украине надежных гарантий безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и вступление в НАТО.

В понедельник Дуда, Шольц и Макрон также обсудят вопросы европейского суверенитета и обороны.

Ранее в Офисе президента Украины объяснили, каких решений ожидают от саммита НАТО в Вильнюсе.

Источник: Politico
Анджей Дуда, Война в Украине, Еммануель Макрон, Олаф Шольц
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