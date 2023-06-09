Шольц, Макрон и Дуда встретятся, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 12 июня, прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на французских чиновников.
Ожидается, что встреча будет посвящена продвижению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности для Украины.
На прошлой неделе в Братиславе Макрон призвал предоставить Украине конкретные и ощутимые гарантии безопасности. Он также заявил, что Украине надо предложить путь к членству в НАТО.
В свою очередь Шольц был более осторожным в высказываниях, заявив, что основное внимание следует уделять не членству, а тому, как страны могут поддержать Украину.
Польша неоднократно призывала к предоставлению Украине надежных гарантий безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и вступление в НАТО.
В понедельник Дуда, Шольц и Макрон также обсудят вопросы европейского суверенитета и обороны.
Ранее в Офисе президента Украины объяснили, каких решений ожидают от саммита НАТО в Вильнюсе.