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Валентина Летяк, редактор ленты

В Офисе президента объяснили, каких решений ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

Україна-НАТО
Фото: Unsplash

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя последние заявления экс-генсека Альянса Андерса Фог Расмуссена, заверил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украине не следует ожидать негативного решения относительно будущего членства.

— Расмуссен на самом деле очень четко и последовательно отстаивает вопрос предоставления гарантий безопасности Украине до членства в союзе. Одним из решений саммита НАТО должно быть не только политическое решение о начале процесса вступления, ведь этот процесс имеет определенный временной промежуток. Первым этапом является приглашение к членству. Это первое важное решение, над которым мы работаем. А вот второе — это, собственно, гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине уже сейчас, — подчеркнул он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, Расмуссен очень хорошо разбирается в вопросах безопасности, что такое статья 5 НАТО и что не подпадает под эту статью.

— Ведь когда мы говорим о гарантиях безопасности — это все, кроме 5 статьи. Но окончательная наша цель — и она никуда не исчезает — это полноправное членство, поскольку только членство является лучшим методом обеспечения безопасности Украины и всего Евроатлантического пространства, — подытожил Жовква.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска Альянса могут зайти в Украину, если на летнем саммите Киеву не предоставят реальных гарантий безопасности.

Он не исключил, что в этом направлении начнет действовать Польша, а за ней последуют и страны Балтии.

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Андерс Фог Расмуссен, Война в Украине, Вільнюс, НАТО, Офис президента, Саміт НАТО, Украина-НАТО
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