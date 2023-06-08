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Запад не имеет единой позиции относительно гарантий безопасности для Украины – Politico

Запад не имеет единой позиции относительно гарантий безопасности для Украины – Politico
Фото: Depositphotos

Украина хочет получить от партнеров долгосрочные гарантии безопасности, однако Запад пока не готов их предоставить.

Об этом пишет Politico.

По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на эту тему, западный альянс по-прежнему расходится во мнениях относительно того, как реагировать на запрос.

Указано, что сторонники Киева борются с неудобной реальностью: многие пока не хотят давать Украине конкретных сроков вступления в НАТО. Но они также не хотят оставлять украинцев разочарованными или уязвимыми перед еще одним вторжением в будущем.

— В результате ряд западноевропейских лидеров все чаще заикаются по поводу гарантий безопасности и предлагают более оптимистичные формулировки по поводу членства. Но риторика отражает сложности того, чтобы представители разных правительств сошлись на одном мнении, — говорится в сообщении.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал “нечто среднее между гарантиями безопасности в израильском стиле и полноправным членством в НАТО”. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что союзники “хотят убедиться, что мы создали механизмы безопасности для Украины на долгосрочную перспективу”.

Сейчас нынешние и бывшие официальные лица ЕС говорят, что нет единого мнения ни о предоставлении гарантий, ни о том, что они будут включать и в каком формате.

— Когда политики сейчас говорят о “гарантиях” и “заверениях”, они, по сути, говорят об обещаниях сохранить оружие и обучение, а не о конкретных обещаниях прийти на защиту Украины, — добавляют дипломаты.

Ранее в Офисе президента объяснили, каких решений ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.

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Источник: Politico
НАТО, Украина
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