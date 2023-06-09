Шольц, Макрон і Дуда зустрінуться, щоб обговорити гарантії безпеки для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 12 червня, прибудуть до Парижа для переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на французьких чиновників.

Очікується, що зустріч буде присвячена просуванню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки для України.

Минулого тижня в Братиславі Макрон закликав надати Україні конкретні та відчутні гарантії безпеки. Він також заявив, що Україні треба запропонувати шлях до членства в НАТО.

Своєю чергою Шольц був більш обережний у висловлюваннях, заявивши, що основну увагу слід приділяти не членству, а тому, як країни можуть підтримати Україну.

Польща неодноразово закликала до надання Україні надійних гарантій безпеки. У вівторок Дуда зустрівся з кількома лідерами країн-членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну в Україні та вступ до НАТО.

У понеділок Дуда, Шольц і Макрон також обговорять питання європейського суверенітету і оборони.

Раніше в Офісі президента України пояснили, яких рішень очікують від саміту НАТО у Вільнюсі.

Джерело : Politico

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