Скифское золото вернут Украине: Верховный суд Нидерландов поставил точку в споре

Верховный суд Нидерландов подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама, что скифское золото должно быть возвращено Украине.

Об этом говорится в решении суда от 9 июня 2023 года.

— Верховный суд отклонил кассационную жалобу крымских музеев, таким образом решение суда (Апелляционного суда Амстердама, — Ред.) остается в силе, — говорится в решении.

В 2014 году Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное пользование из четырех музеев Крымского полуострова. Когда Россия оккупировала Крым, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине.

В декабре 2016 года суд Амстердама принял решение вернуть скифское золото Украине, но в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения. В 2021 году суд в Амстердаме принял решение в пользу Украины.

Тогда музеи во временно оккупированном Крыму обратились в Верховный суд, который постановил, что сокровища являются культурным наследием всей Украины. Решение Верховного суда не подлежит апелляции.

— Решение Верховного суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям, — говорится в решении.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года для участия в выставке Крым: золото и тайны Черного моря.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых расположен в Киеве, а четыре — в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки — артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Источник: Верховный суд Нидерландов

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.