Июнь, 12 в 15:07

По данным международной группы ученых и экспертов по цифровым технологиям, которые отслеживают кражи, банда “специалистов” занимается контрабандой ценных исторических артефактов из Украины в Россию.

Об этом пишет издание The Guardian.

По словам антрополога, работающего с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям, Брайана Дэниелса, имеются очень веские доказательства того, что Россия крадет определенные картины и старинные украшения из Украины и вывозит их в Россию.

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Отмечается, что российские оккупанты нацелены на вывозе драгоценного скифского золота, которое было изготовлено племенами Центральной Азии и Восточной Европы, когда-то известных как Скифия.

По словам Дэниелса, украинцы очень заинтересованы в том, чтобы международная группа ученых составила список украденных вещей.

Кроме того, не ясно, что именно стало причиной кражи скифского золота — его денежная ценность или культурное наследие.

— Возможно, все это является частью подрыва идентичности Украины как отдельной страны, подразумевая якобы законное владение Россией всеми их экспонатами, — отметил Дэниелс.

Антрополог рассказывает, что кражи сопровождаются угрозами и допросами музейных работников.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, почему российские оккупанты уничтожают культурное наследие нашей страны. По ее словам, россияне вовсе не считают нас государством, которое имеет отдельное сознание.