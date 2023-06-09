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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Скіфське золото повернуть Україні: Верховний суд Нідерландів поставив крапку у суперечці

скіфське золото
Фото: УНІАН

Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення, ухвалене Апеляційним судом Амстердама, що скіфське золото має бути повернуте Україні.

Про це йдеться у рішенні суду від 9 червня 2023 року.

— Верховний суд відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, таким чином рішення суду (Апеляційного суду Амстердама, – Ред.) залишається в силі, – йдеться у рішенні.

Суд постановив, що держава Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини.

У 2014 році Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об’єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Кримського півострова. Коли Росія окупувала Крим, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні.

У грудні 2016 року суд Амстердама ухвалив рішення повернути скіфське золото Україні, але у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення. У 2021 році суд в Амстердамі ухвалив рішення на користь України.

Тоді музеї у тимчасово окупованому Криму звернулися до Верховного суду, який постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. Рішення Верховного суду не підлягає апеляції.

— Рішення Верховного суду поставило крапку в цій суперечці. Музей Алларда Пірсона має передати мистецькі цінності державі Україна, а не кримським музеям, – йдеться у рішенні.

Колекція скіфського золота була вивезена до Амстердама у лютому 2014 року для участі у виставці Крим: золото і таємниці Чорного моря.

Виставка складається з колекцій п’яти музеїв, один з яких розташований у Києві, а чотири – в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

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скіфське золото

Джерело: Верховний суд Нідерландів

Нідерланди, Скіфське золото, Суд
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