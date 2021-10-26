Скифское золото: почему оно оказалось в Нидерландах и как его возвращает Украина

Во вторник, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама принял решение, что скифское золото является культурным наследием Украины и должно быть возвращено нашей стране.

Борьба за эту уникальную коллекцию историко-культурных ценностей длилась не один год.

Что известно о скифском золоте, как оно попало в Нидерланды и как за него боролась Украина – читайте в материале Фактов ICTV.

Скифское золото: что это за коллекция и как она оказалась в Нидерландах?

Эта история берет начало еще с 2013 года. Тогда для выставки сформировали коллекцию из экспонатов киевского Музея исторических драгоценностей Украины, а также четырех крымских музеев (речь идет о Центральном музее Тавриды, Керченском историко-культурном заповеднике, Национальном заповеднике Херсонес Таврический и Бахчисарайском историко-культурном заповеднике).

Скифское золото – именно эта коллекция археологических предметов. В нее вошли более 565 уникальных музейных экспонатов, среди которых – скифский шлем, мечи, предметы домашней утвари и тому подобное.

Стоит отметить, что хоть коллекцию и называют скифским золотом, но далеко не все экспонаты относятся к скифам (есть и древнегреческого происхождения), а также далеко не все изготовлены из золота (есть изделия из бронзы, керамические и т.п.).

С июля 2013 года по январь 2014-го коллекцию демонстрировали в Рейнском краевом музее города Бонн (Германия).

А в начале февраля 2014 года экспонаты перевезли в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме (Нидерланды). Там была организована выставка под названием Крым – золото и тайны Черного моря.

В это время в Украине произошла Революция Достоинства, смена власти, а затем непризнанная миром оккупация Крыма Россией.

То есть, на момент захвата украинского полуострова коллекция скифского золота еще находилась в Нидерландах. А поскольку львиная доля ее экспонатов имела крымское происхождение, возникла острая дискуссия: куда именно возвращать коллекцию – Киеву или крымским музеям.

В конце марта 2014 года Министерство иностранных дел Украины обратилось к посольству Нидерландов с официальной нотой о возвращении экспонатов выставки на неоккупированную территорию Украины.

Министерство культуры, в свою очередь, заочно изъяло экспонаты у крымских музеев и передало на хранение в Национальный музей истории Украины.

В то же время представители музеев оккупированного Крыма настаивали на возвращении экспонатов именно им.

В этой ситуации работу выставки было решено продлить до конца августа 2014 года для поиска компромиссных решений, которые, в конце концов, так и не нашли.

Нидерланды не взяли на себя ответственность за передачу коллекции ни одной из сторон: поскольку, с одной стороны, договор был подписан с конкретными музеями, а с другой, в документах отмечалось, что владельцем экспонатов выступает именно государство Украина.

В начале сентября 2014 года в Киев вернулась лишь небольшая часть экспонатов, принадлежавших Музею исторических драгоценностей. В Нидерландах остались только экспонаты из оккупированного Крыма.

В музее Алларда Пирсона тогда объявили, что передадут коллекцию тому, кого определит квалифицированный судья или кто будет определен по взаимному согласию сторон.

Следовательно, скифское золото осталось в этом музее на хранении. А Украина начала длительную судебную борьбу за его возвращение.

Во сколько оценивают скифское золото?

В постановлении Печерского районного суда Киева от 24 мая 2016 года отмечалось, что общая страховая стоимость 565 музейных экспонатов, переданных на выставку в Амстердам, составляет 1 млн 438 тыс. 623 евро.

Печерский суд тогда наложил арест на коллекцию, отметив, что музейные экспонаты являются собственностью Украины. Арест был произведен с целью не допустить перемещения, присвоения или использования коллекции.

Это решение суда было направлено в Интерпол для обеспечения международного розыска арестованного имущества.

В то же время, уже в марте 2019 года в Министерстве юстиции Украины оценивали страховую стоимость коллекции в 10 млн евро.

– На территории Королевства Нидерландов находятся более 565 музейных предметов коллекции Крым. Золотой остров в Черном море государственной части Музейного фонда Украины… Согласно последней оценке, страховая стоимость коллекции составляет 10 млн евро. Объекты хранятся в хранилище музея Алларда Пирсона и не экспонируются, – отмечал тогдашний министр юстиции Павел Петренко в одном из интервью.

Возвращение скифского золота: почему оно оказалось в Нидерландах и как за него боролась Украина / 9 фотографий

Длительная судебная борьба

Борьба в судах за скифское золото началась в январе 2015 года. Тогда Окружной суд Амстердама приступил к рассмотрению иска четырех крымских музеев с требованием отдать коллекцию именно им.

После этого в юридическое сражение вступила и Украина, требуя вернуть экспозицию в Киев.

Крымские музеи (то есть представители оккупационной “власти” РФ в Крыму) апеллировали к тому, что именно они являются владельцами переданных на выставку экспонатов. Они настаивали на сохранении целостности музейных коллекций и фондов. В качестве доказательства приводились условия заключенных контрактов (в части возвращения экспонатов в музеи после завершения выставки в Амстердаме).

Официальный Киев подчеркивал, что требования крымских музеев противоречат положениям международного права, в частности Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года О мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза и передачи права собственности на культурные ценности. Согласно этой конвенции, художественные ценности следует вернуть суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

Как доказательство украинская сторона приводила и положения законодательства Украины, закрепляющие право собственности государства на спорные музейные объекты (музеи являются лишь их временными распорядителями).

В конце концов, после почти двухлетних слушаний, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что скифское золото нужно вернуть именно суверенному государству Украина, поскольку экспонаты являются частью культурного наследия нашей страны.

– Утверждение крымских музеев о том, что экспонаты являются культурным наследием Крыма, не соответствует действительности, поскольку Крым не суверенное государство, — отмечалось в решении суда.

Суд постановил, что скифское золото нужно передать Украине, а окончательное решение о принадлежности экспонатов должен принять украинский суд.

Кроме того, Украина должна была заплатить 111 тыс. евро за временное хранение экспонатов в хранилищах амстердамского музея.

Российские оккупанты прогнозируемо обжаловали это решение. Так, в конце марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апелляцию на это решение от представителей музеев в оккупированном Крыму.

Слушания начались в марте 2019 года.

В октябре 2020 года Апелляционный суд Амстердама со второго раза удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи Дуко Оранье. Украинская сторона настаивала, что этот судья в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании Промнефтьстрой по делу против ЮКОСа. Подчеркивалось, что Оранье фактически защищал интересы России, поэтому не может рассматривать дело скифского золота.

В апреле 2021 года стороны собрались в Амстердаме для проведения решающего раунда дебатов. Украина получила возможность вернуться к вопросу о применении положений конвенции ЮНЕСКО при рассмотрении дела.

Окончательное решение амстердамский суд должен был обнародовать не позднее 31 августа, однако это событие несколько раз откладывалось.

И вот сегодня решение наконец-то было озвучено, и оно снова в пользу Украины.

Не конец? О чем говорится в решении Апелляционного суда Амстердама

Апелляционный суд Амстердама постановил, что музей Алларда Пирсона должен передать скифское золото Украине.

– Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма… они являются частью культурного наследия Украинского государства, поскольку оно существует как независимое государство с 1991 года… Музей Алларда Пирсона больше не обязан возвращать предметы в крымские музеи. Он должен передать крымские сокровища Украинскому государству на хранение до стабилизации ситуации в Крыму, – говорится в решении суда.

В то же время, в решении отмечается, что побежденная сторона еще может обжаловать его в кассационной инстанции – Верховном суде Нидерландов.

В Министерстве юстиции Украины в то же время настаивают, что скифское золото в скором времени вернется в нашу страну. А премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что одним из мест хранения коллекции может стать София Киевская.

Источник: Апелляционный суд Амстердама, Министерство юстиции Украины, Министерство культуры Украины, Печерский районный суд Киева, Историческая правда, Укринформ

Фото: Allard Pierson Museum