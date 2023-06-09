Из-за разжигания войны: патриарху РПЦ Кириллу запретили въезд в Эстонию

Власти Эстонии запретили въезд в страну российскому патриарху Кириллу и еще 57 лицам.

Об этом сообщили в пресс-службе эстонского Министерства иностранных дел.

Глава МИД Маргус Тсахкна повторно утвердил санкции в рамках “списка Магнитского”, запретив въезд 58 лицам, включая лидера РПЦ (Русской православной церкви) Кирилла.

Министр объяснил, что указанные лица причастны к грубым нарушениям прав человека или же способствовали таким нарушениям.

– Патриарх Кирилл – один из наибольших носителей и распространителей путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и разжигал войну против Украины, — подчеркнул Тсахкна.

Он уточнил, что в Эстонии не рады людям, поддерживающим преступные действия РФ в Украине.

В связи с этим министр призвал все страны “ввести запрет на въезд сторонников и исполнителей жестоких преступлений России”.

Въезд в Эстонию также запретили девяти лицам, которых эстонские власти считают ответственными за преследование и суровый приговор для российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Они пока что не попали в санкционные списки Евросоюза.

Запрет на въезд применили и к лицам, причастным к смерти российского юриста Сергея Магнитского.

Эстония пересмотрела санкционный список в связи с истечением срока действия запрета на въезд, наложенного в 2018 году. За это время не появилась информация о том, что кто-либо из указанных в списке лиц был привлечен к уголовной ответственности.

Еще осенью прошлого года Эстония предлагала включить патриарха РПЦ Кирилла в санкционный список Европейского Союза. Однако такое решение на уровне ЕС заблокировала Венгрия.

Недавно Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла из-за поддержки им полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ограничения предусматривают запрет на въезд, замораживание активов и запрет на осуществление финансовых операций через чешские структуры.

Источник: МИД Эстонии

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