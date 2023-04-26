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Илья Нежигай, редактор ленты

Заморозили счета и запретили въезд: Чехия наложила санкции на патриарха Кирилла

Заморозили счета и запретили въезд: Чехия наложила санкции на патриарха Кирилла
Фото: Getty Images

Чешская Республика ввела санкции против главы Русской православной церкви (РПЦ), патриарха Кирилла.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии.

В отношении главы РПЦ вводятся санкции за поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.

МИД Чехии добавляет, что отметили, что патриарх Кирилл, настоящее имя которого Владимир Михайлович Гундяев, является давним соратником президента России Владимира Путина и использует свое служебное положение для того, чтобы в проповедях и публичных выступлениях предоставлять религиозное оправдание и объяснение агрессии Российской Федерации.

Санкции предусматривают запрет въезда патриарха РПЦ в Чехию, а также осуществление финансовых операций через чешские структуры. Кроме того, правительство Чехии решило заморозить любые активы Гундяева на территории республики.

Напомним, ранее в санкционный список главы РПЦ добавили Канада и Великобритания, которые тоже ограничили патриарха Кирилла.

Кроме того, немецкое издание Sonntags Zeitung ранее сообщало, что в 1970-х годах глава РПЦ патриарх Кирилл шпионил в Швейцарии для КГБ.

Одним из тех, кто также осуждал предстоятеля РПЦ, был Вселенский патриарх Варфоломей, который говорил, что Русская православная церковь разделяет ответственность за российское вторжение в Украину.

Патріарх Кирил, Россия, санкції, Санкції проти Росії, Чехия
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