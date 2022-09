Венгрия второй раз заблокировала внесение в санкционные списки Европейского Союза главы российской церкви патриарха Кирилла.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. По его словам, Венгрия заявила, что ни один религиозный лидер не должен быть внесен в санкционный список.

no surprise whatsoever but there was a push by some EU member states to sanction Patriarch Kirill but #Hungary blocked, just like last time. “no religious leader to be listed”. #Russia #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2022