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Венгрия второй раз заблокировала внесение в санкционные списки Европейского Союза главы российской церкви патриарха Кирилла.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. По его словам, Венгрия заявила, что ни один религиозный лидер не должен быть внесен в санкционный список.

– Некоторые страны-члены ЕС пытались применить санкции против патриарха Кирилла. Но Венгрия их заблокировала, как и в прошлый раз, подчеркнув, что ни одного религиозного лидера не должно быть в списке, — написал Йозвяк.

no surprise whatsoever but there was a push by some EU member states to sanction Patriarch Kirill but #Hungary blocked, just like last time. “no religious leader to be listed”. #Russia #Ukraine Сейчас смотрят — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2022

Напомним, 28 сентября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония предложит включить патриарха Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева) в санкционный список Европейского Союза.

Он объяснил, что такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, который на днях сказал, что в войне против Украины российские солдаты якобы выполняют свое призвание и обязанность перед родиной и обществом, поэтому их действия можно сравнить с самопожертвованием.