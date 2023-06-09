Через розпалювання війни: патріарху РПЦ Кирилу заборонили в’їзд до Естонії

Влада Естонії заборонила в’їзд у країну російському патріарху Кирилу та ще 57 особам.

Про це поінформували в пресслужбі естонського Міністерства закордонних справ.

Глава МЗС Маргус Тсахкна повторно затвердив санкції в межах “списку Магнітського”, заборонивши в’їзд 58 особам, включно з лідером РПЦ (Російської православної церкви) Кирилом.

Міністр пояснив, що зазначені особи причетні до грубих порушень прав людини або ж сприяли таким порушенням.

– Патріарх Кирило – один із найбільших носіїв і розповсюджувачів путінської ідеології. Давно час внести його до чорного списку. Він виправдовував і розпалював війну проти України, – наголосив Тсахкна.

Він уточнив, що в Естонії не раді людям, які підтримують злочинні дії РФ в Україні.

У зв’язку з цим міністр закликав всі країни “запровадити заборону на в’їзд прихильників і виконавців жорстоких злочинів Росії”.

В’їзд до Естонії також заборонили дев’ятьом особам, яких естонська влада вважає відповідальними за переслідування і суворий вирок для російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи. Вони поки що не потрапили до санкційних списків Євросоюзу.

Заборону на в’їзд застосовано й до осіб, причетних до смерті російського юриста Сергія Магнітського.

Естонія переглянула санкційний список у зв’язку із закінченням терміну дії заборони на в’їзд, накладеної в 2018 році. За цей час не з’явилася інформація про те, що хтось із зазначених у списку осіб був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Ще восени минулого року Естонія пропонувала включити патріарха РПЦ Кирила до санкційного списку Європейського Союзу. Однак таке рішення на рівні ЄС заблокувала Угорщина.

Нещодавно Чехія запровадила санкції проти патріарха Кирила через підтримку ним повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Обмеження передбачають заборону на в’їзду, замороження активів та заборону на здійснення фінансових операцій через чеські структури.

Джерело: МЗС Естонії

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