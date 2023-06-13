В разгар войны страны НАТО не могут назвать дату вступления Украины в Альянс — Столтенберг

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины. В то же время говорить о дате присоединения Украины к Альянсу пока рано.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

— Я считаю невозможным назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны, — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о четком графике членства Украины в НАТО, на котором настаивает президент Владимир Зеленский.

По словам генсека, на саммите все союзники четко выскажутся, что самая неотложная задача сейчас — обеспечить, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство.

Также Столтенберг ожидает согласования многолетнего плана, как обеспечить переход украинских вооруженных сил от старых советских стандартов к современным стандартам и доктринам НАТО, а также обеспечить их полную оперативную совместимость с НАТО, что также приблизит Киев к членству.

Отмечается, что “самое главное, что произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе, это то, что союзники по НАТО выразят твердую поддержку Украине не только на словах, но и на деле”.

— Я абсолютно уверен, что союзники по НАТО сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают поддерживать и наращивать ее, потому что мы абсолютно четко заявим, что мы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что относительно членства Украины между союзниками идут консультации. В то же время страны согласны, что двери НАТО открыты и Украина станет членом Альянса.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны-члены НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе обеспечат Украине “мощный пакет” поддержки.

Источник: PBS

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