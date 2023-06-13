Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

В разгар войны страны НАТО не могут назвать дату вступления Украины в Альянс — Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины. В то же время говорить о дате присоединения Украины к Альянсу пока рано.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

— Я считаю невозможным назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны, — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о четком графике членства Украины в НАТО, на котором настаивает президент Владимир Зеленский.

По словам генсека, на саммите все союзники четко выскажутся, что самая неотложная задача сейчас — обеспечить, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство.

Также Столтенберг ожидает согласования многолетнего плана, как обеспечить переход украинских вооруженных сил от старых советских стандартов к современным стандартам и доктринам НАТО, а также обеспечить их полную оперативную совместимость с НАТО, что также приблизит Киев к членству.

Отмечается, что “самое главное, что произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе, это то, что союзники по НАТО выразят твердую поддержку Украине не только на словах, но и на деле”.

— Я абсолютно уверен, что союзники по НАТО сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают поддерживать и наращивать ее, потому что мы абсолютно четко заявим, что мы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что относительно членства Украины между союзниками идут консультации. В то же время страны согласны, что двери НАТО открыты и Украина станет членом Альянса.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны-члены НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе обеспечат Украине “мощный пакет” поддержки.

Читайте также
Министры НАТО встретятся с производителями оборонной техники для наращивания производства
НАТО

Источник: PBS

Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Днепре прогремел взрыв — воздушная тревога не объявлена
Вибух
Понадобятся недели или месяцы, чтобы оценить успех наступательной операции ВСУ – NYT
ЗСУ військові
Разрушенные квартиры и сожженные машины: как выглядит двор дома в Кривом Роге после ракетного удара
Кривий Ріг 13 червня
Ждет результатов. Путин не завершит войну до выборов в США — Боррель
Жозеп Боррель
84% украинцев не считают, что испытывают притеснения из-за русского языка — опрос
українці за кордоном
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
В разгар войны страны НАТО не могут назвать дату вступления Украины в Альянс — Столтенберг
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
В разгар войны страны НАТО не могут назвать дату вступления Украины в Альянс — Столтенберг
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
В разгар войны страны НАТО не могут назвать дату вступления Украины в Альянс — Столтенберг
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
В разгар войны страны НАТО не могут назвать дату вступления Украины в Альянс — Столтенберг
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь