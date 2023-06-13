У розпал війни країни НАТО не можуть назвати дату вступу України в Альянс – Столтенберг

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни зроблять нові заяви про значну військову підтримку України. Водночас говорити про дату приєднання України до Альянсу поки що зарано.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю телеканалу PBS.

– Я вважаю неможливим назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни, – сказав Столтенберг, відповідаючи на питання про чіткий графік членства України в НАТО, на якому наполягає президент Володимир Зеленський.

За словами генсека, на саміті всі союзники чітко висловляться, що найнагальніше завдання зараз – забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава.

Також Столтенберг очікує узгодження багаторічного плану, як забезпечити перехід українських збройних сил від старих радянських стандартів до сучасних стандартів і доктрин НАТО, а також забезпечити їхню повну оперативну сумісність із НАТО, що також наблизить Київ до членства.

Зазначено, що “найголовніше, що станеться на саміті НАТО у Вільнюсі, це те, що союзники по НАТО висловлять тверду підтримку Україні не тільки на словах, а й на ділі”.

– Я абсолютно впевнений, що союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України та пообіцяють підтримувати та нарощувати її, тому що ми абсолютно чітко заявимо, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, – наголосив Столтенберг.

Він додав, що стосовно членства України між союзниками йдуть консультації. Водночас країни згодні, що двері НАТО відчинені і Україна стане членом Альянсу.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни-члени НАТО під час липневого саміту у Вільнюсі забезпечать Україні “потужний пакет” підтримки.

Джерело: PBS

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