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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Пентагон не підтверджує інформацію про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки

Пентагон
Фото: Getty Images

У Пентагоні не мають підтвердження інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

– Я бачила ці повідомлення, але не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки, – сказала вона.

Представниця Пентагону додала, що у відомстві продовжують стежити за цим.

Також Сінгх наголосила, що, виділяючи військову допомогу Україні, Пентагон передбачає можливі втрати техніки.

Водночас вона не може сказати, чи замінюватимуть кожну одиницю знищеної техніки.

Нагадаємо, США нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до $325 млн. Пакет передбачає бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені під час контрнаступу.

Чиновники Пентагону заявили, що остання допомога включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем NASAMS, а також додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

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Війна в Україні, Зброя для України, Пентагон, Російська агресія
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