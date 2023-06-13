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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Включатиме Stryker та боєприпаси до NASAMS: США готують 40-й пакет військової допомоги Україні

Сенат США

США нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до $325 млн. Пакет буде включати бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені під час контрнаступу.

Чиновники Пентагону заявили, що остання допомога включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем NASAMS, а також додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Повідомлення про допомогу прозвучало на тлі інформації про те, що за останні дні Україна втратила понад дюжину бойових машин піхоти Bradley.

– Ці топові системи, хоч би якими хорошими вони були, вразливі і потребують заміни, і це нагадування про те, що це забезпечення безпеки не є одноразовим. Це має продовжуватися в довгостроковій перспективі, – сказав старший директор Центру військової та політичної сили вашингтонського Фонду захисту демократій Бредлі Боуман.

Останній пакет допомоги стане 40-м санкціонованим президентом США.

Нагадаємо, що раніше Україна попросила Німеччину надати ще танки Leopard 2. У відповідь на це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нарощувати постачання бойових танків Leopard 1 до України.

Джерело: Голос Америки
Війна в Україні
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