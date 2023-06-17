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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Власти Дании готовы предоставить Украине истребители F-16, но после одобрения США

Власти Дании готовы предоставить Украине истребители F-16, но после одобрения США
Фото: Getty Images

Власти Дании поддерживают передачу Украине истребителей F-16, но это произойдет только при условии одобрения США, которые изготавливают эти самолеты.

Об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает датское Radio 4.

— Я хотел бы сказать, что не могу себе представить, что мы не поддержим это. Украине нужны самолеты. Больше чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16, — сказал он.

Дания имеет 43 истребителя F-16, 30 из которых активно используются. Однако сейчас Дания заменяет F-16 на более современные истребители F-35.

Ранее Поульсен предложил организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на территории Дании.

Radio 4 пишет, что вскоре украинские пилоты прибудут в Данию, где их будут учить управлять и обслуживать самолеты F-16. Обучение будет проходить на датской базе Военно-воздушных сил Скридструп в Ютландии.

Недавно министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что украинские пилоты могут начать обучение на американских истребителях F-16 уже этим летом.

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Источник: Radio 4

Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дания
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