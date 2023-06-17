Влада Данії готова надати Україні винищувачі F-16, але після схвалення США

Влада Данії підтримує передання Україні винищувачів F-16, але це станеться лише за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Про це сказав виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє данське Radio 4.

— Я хотів би сказати, що не можу собі уявити, що ми не підтримаємо це. Україні потрібні літаки. Більше ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16, – сказав він.

Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні винищувачі F-35.

Раніше Поульсен запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на території Данії.

Radio 4 пише, що незабаром українські пілоти прибудуть до Данії, де їх навчатимуть керувати та обслуговувати літаки F-16. Навчання відбуватиметься на данській базі Військово-повітряних сил Скридструп в Ютландії.

Нещодавно глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 уже цього літа.

Джерело: Radio 4

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