Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
Це зрада! Чому Залужний відмовився на початку війни підривати мости у Києві – BBC
Поблизу Переяслава фура переїхала військового
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Влада Данії готова надати Україні винищувачі F-16, але після схвалення США

Влада Данії готова надати Україні винищувачі F-16, але після схвалення США
Фото: Getty Images

Влада Данії підтримує передання Україні винищувачів F-16, але це станеться лише за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Про це сказав виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє данське Radio 4.

— Я хотів би сказати, що не можу собі уявити, що ми не підтримаємо це. Україні потрібні літаки. Більше ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16, – сказав він.

Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні винищувачі F-35.

Раніше Поульсен запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на території Данії.

Radio 4 пише, що незабаром українські пілоти прибудуть до Данії, де їх навчатимуть керувати та обслуговувати літаки F-16. Навчання відбуватиметься на данській базі Військово-повітряних сил Скридструп в Ютландії.

Нещодавно глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 уже цього літа.

Читайте також
Україна може отримати від НАТО застарілі F-16, обслуговування буде дорогим – Bloomberg
F-16

Джерело: Radio 4

Винищувач F-16, Винищувачі для України, Данія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Полетять раніше, ніж через 6 місяців: Резніков про навчання українських пілотів на F-16
Олексій Резніков
Україна може отримати від НАТО застарілі F-16, обслуговування буде дорогим – Bloomberg
F-16
Є підстави для оптимістичного сценарію. Експерт вважає, що Україна отримає F-16 до кінця року
Винищувачі F-16
Сотні ракет для ППО, навчання на F-16, ІТ-коаліція: підсумки засідання Рамштайн
Влада Данії готова надати Україні винищувачі F-16, але після схвалення США
Україна отримає додаткові 14 танків Leopard 2 – ЗМІ
Leopard 2
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13
Влада Данії готова надати Україні винищувачі F-16, але після схвалення США
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Влада Данії готова надати Україні винищувачі F-16, але після схвалення США
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Влада Данії готова надати Україні винищувачі F-16, але після схвалення США
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь