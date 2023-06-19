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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Запланировали визит в Вашингтон и рассказали детали: США и Китай провели переговоры

Запланировали визит в Вашингтон и рассказали детали: США и Китай провели переговоры

США и Китай сообщили детали разговора госсекретаря Энтони Блинкена с китайским визави Цинь Ганом, об Украине прямо не упоминается.

Как отмечают в коммюнике, опубликованном спикером Госдепа, разговор был “содержательным и конструктивным”.

— Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии и сохранения открытых каналов коммуникации по всему спектру вопросов, чтобы уменьшить риск ошибочного восприятия и расчетов. Госсекретарь поднял ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность, и говорил также о возможности сотрудничества с Китаем в общих транснациональных вопросах, где наши интересы совпадают, — говорится в коммюнике.

Блинкен также отметил, что США продолжат продвигать свое видение свободного и открытого мира и поддерживают основанный на правилах международный порядок.

Госсекретарь пригласил своего визави в Вашингтон, визит планируют совершить в удобную для обеих сторон дату.

В коммюнике Пекина отмечают, что Цинь Ган выразил Блинкену сожаление относительно того, что отношения США и Китая “на самом худшем уровне” за все время, поскольку это не выгодно обеим сторонам и всему миру. Он добавил, что Китай хочет выстраивать “стабильные, ожидаемые и конструктивные” двусторонние отношения и надеется, что Вашингтон со своей стороны покажет “объективное и рациональное” понимание Китая и все неоднозначные ситуации будут разрешаться спокойно.

Китайский топ-дипломат напомнил о позиции Пекина по отношению к Тайваню и отметил, что это “важнейший вопрос в отношениях и наиболее явный риск”.

Подтверждают и договоренность запланировать визит в Вашингтоне.

Об Украине в обоих коммюнике прямо не упоминают.

К слову, ранее сообщалось, что Блинкен во время визита в Китай поднимет тему войны России против Украины.

Источник: Financial Times
Война в Украине, Энтони Блинкен, Китай
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