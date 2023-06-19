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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Запланували візит до Вашингтону та розповіли деталі: США та Китай провели переговори

Запланували візит до Вашингтону та розповіли деталі: США та Китай провели переговори

США і Китай повідомили деталі розмови держсекретаря Ентоні Блінкена з китайським візаві Цінь Ганом, про Україну прямо не згадується.

Як зазначають у комюніке, опублікованому речником Держдепу, розмова була “змістовною і конструктивною”.

– Держсекретар наголосив на важливості дипломатії та збереженні відкритих каналів комунікації щодо усього спектру питань, щоб зменшити ризик хибного сприйняття і розрахунків. Держсекретар підняв низку питань, що викликають стурбованість, та говорив також про можливість співпраці з Китаєм у спільних транснаціональних питаннях, де наші інтереси співпадають, – йдеться у комюніке.

Блінкен також зауважив, що США продовжать просувати своє бачення вільного й відкритого світу, та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок.

Держсекретар запросив свого візаві до Вашингтона, візит планують зробити у зручну для обох сторін дату.

У комюніке Пекіна зазначають, що Цінь Ган висловив Блінкену жаль з приводу того, що відносини США і Китаю “на найгіршому рівні” за увесь час, оскільки це не вигідно обом сторонам і всьому світу. Він додав, що Китай хоче вибудовувати “стабільні, передбачувані та конструктивні” двосторонні відносини і сподівається, що Вашингтон зі свого боку покаже “об’єктивне і раціональне” розуміння Китаю і всі неоднозначні ситуації вирішуватимуть спокійно.

Китайський топ-дипломат нагадав позицію Пекіна щодо Тайваню і зауважив, що це “найважливіше питання у відносинах і найбільш явний ризик”.

Підтверджують і домовленість запланувати візит до Вашингтона.

Про Україну в обох комюніке прямо не згадують.

Раніше повідомлялось, що Блінкен під час візиту до Китаю планував порушити тему війни Росії проти України.

Джерело: Financial Times
Війна в Україні, Ентоні Блінкен, Китай
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