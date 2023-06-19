Визит Блинкена в Пекин: какие темы обсуждали и в чем США и Китай пришли к согласию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что Соединенные Штаты и Китай достигли прогресса в возвращении отношений в правильное русло, ведь обе стороны согласились с необходимостью “стабилизации” двусторонних отношений.

В Пекине Блинкен заявил, что между странами остаются нерешенными ключевые вопросы, но отметил, что его надежда и ожидания заключаются в том, что “мы будем иметь лучшую коммуникацию, лучшее взаимодействие в будущем”.

Блинкен стал первым госсекретарем США, посетившим Пекин за последние пять лет. Как пишет CNN, его переговоры с китайскими высокопоставленными чиновниками рассматривались как ключевая лакмусовая бумажка того, смогут ли два правительства остановить дальнейшее ухудшение отношений во времена длительного недоверия.

— Я приехал в Пекин, чтобы укрепить каналы связи на высоком уровне, четко определить наши позиции и намерения в тех сферах, где есть разногласия, а также изучить сферы, где мы могли бы работать вместе над реализацией наших интересов, согласовать позиции по общим транснациональным вызовам, и мы все это сделали, — сказал Блинкен.

Одним из ключевых вопросов, который не был решен, стал вопрос восстановления военных коммуникаций между США и Китаем. Контакты между высшим военным руководством стран остаются замороженными, а два недавних инцидента вызвали беспокойство, что напряженные отношения могут перерасти в конфликт, пишет CNN.

Недавно Китай отказал министру обороны США Ллойду Остину и министру обороны Китая Ли Шанфу, который находится под санкциями США, во встрече в Сингапуре, хотя они и имели короткий разговор.

Блинкен сообщил, что его разговоры касались войны в Украине и Северной Кореи, и что он выразил обеспокоенность США, которую “разделяет все большее количество стран в отношении провокационных действий (КНР) в Тайваньском проливе, а также в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях”.

Во время встреч с китайскими высокопоставленными чиновниками Блинкен отметил, что пытался разъяснить экономическую позицию США в отношении Китая и подчеркнуть, что США не стремятся “сдерживать” Пекин экономически.

Блинкен сказал, что Китай заверил США и другие страны, что он не будет предоставлять летальной помощи России, и “мы не видели никаких доказательств, которые бы этому противоречили”, хотя он отметил, что заверение Китая соответствует неоднократным заявлениям, сделанным в течение последних недель.

— Однако у нас есть постоянное беспокойство относительно китайских фирм, компаний, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительными в этом отношении”, — добавил Блинкен.

Госсекретарь США сказал, что во время своих встреч он поднимал вопрос прав человека, в частности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

Встреча Блинкена и Си

Встреча госсекретаря США и лидера КНР сначала не была публично анонсирована, а неопределенность относительно нее еще больше подчеркнула нестабильность американо-китайских отношений, пишет CNN. Отказ от запланированной встречи с глазу на глаз был бы воспринят Вашингтоном как незначительное расхождение с рядом предыдущих визитов высокопоставленных американских дипломатов.

О встрече, которая состоялась в пещерном Большом зале народного собрания в Пекине, США публично объявили лишь за час до ее начала. Она длилась примерно полчаса.

— Мир нуждается в стабильных китайско-американских отношениях, и от того, смогут ли Китай и США найти взаимопонимание, зависит будущее и судьба человечества. Китай уважает интересы США и не будет бросать вызов или пытаться заменить Соединенные Штаты. Так же и США должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, — сказал Си Блинкену, согласно китайскому сообщению о встрече.

Две глобальные державы все больше расходятся во взглядах на целый ряд вопросов, начиная от тесных связей Пекина с Москвой и заканчивая американскими усилиями ограничить продажу Китаю передовых технологий.

Вопрос Тайваня

Главный советник по иностранным делам Китая Ван И во время встречи с Блинкеном обвинил Вашингтон в “неправильном восприятии” Китая как “первопричину” ухудшения отношений между двумя сторонами и потребовал от США прекратить “подавление” технологического развития Китая и раздувание “китайской угрозы”.

Ван также повторил, что Тайвань является одним из “ключевых интересов” Китая, в отношении которого у него “нет места для компромисса или отступления”.

Самоуправляемый демократический остров, на который претендует правящая Коммунистическая партия Китая, но который она никогда не контролировала, все чаще становится еще одной горячей точкой в отношениях между США и Китаем.

— Во время встречи Блинкен подчеркнул необходимость для стран ответственно управлять своей конкуренцией через “открытые каналы коммуникации”, чтобы она не переросла в конфликт, — говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера.

Согласно заявлению Блинкен сказал, что США будут продолжать использовать свою дипломатию, чтобы “отстаивать интересы и ценности американского народа”.

Продвижение диалога?

В целом, комментарии Вана имели более воинственный тон, чем комментарии министра иностранных дел Китая Цинь Гана, который встречался с Блинкеном накануне. Цинь заявил, что обе стороны согласились “продвигать диалог, обмены и сотрудничество” и “поддерживать взаимодействие на высоком уровне”, согласно заявлениям Пекина.

Представитель Госдепа заявил журналистам, что воскресная встреча Блинкена с Цинь длилась более пяти часов и завершилась рабочим ужином, который привел к прогрессу “на ряде фронтов”, причем обе стороны продемонстрировали “желание снизить напряженность”.

В то же время, “глубокие разногласия” между США и Китаем также стали очевидными во время встречи.

Хотя Цинь занимает должность министра иностранных дел, он имеет меньше власти, чем Ван, который руководит внешней политикой страны благодаря своему положению среди руководства партии.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.