Война в Украине не изменила позицию Пекина по поводу возможной атаки на Тайвань – отчет

Полномасштабная война, которую РФ развязала против Украины, не изменила позицию Китая по поводу возможного нападения на Тайвань.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований (IISS).

Аналитики института пришли к выводу, что Китай остается “основным долгосрочным вызовом” существующему международному порядку.

В отчете говорится, что острый конфликт в Европе может ускорить тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе к увеличению военных расходов и развитию военного потенциала.

Угрозы для Тайваня

Согласно отчету IISS, который является ежегодной оценкой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нет никаких доказательств того, что война в Украине “изменила мышление Китая относительно временных рамок или методологии” возможного нападения на Тайвань.

– Отношение Пекина к Тайваню как к внутреннему вызову сформировало его мнение о том, что применение Китаем силы для возвращения острова будет совсем не похоже на войну в Украине, — отмечается в докладе.

По данным аналитиков IISS, китайские военные эксперты проанализировали последствия поддержки Украины со стороны западных союзников и факторы, способствовавшие плохой эффективности армии РФ.

Авторы отчета подчеркивают, что “невозможно определить, применит ли Китай силу, чтобы захватить Тайвань в какой-то момент в будущем”. При принятии решений Пекин будет учитывать не только военный потенциал, но и возможную реакцию США и их союзников, в том числе экономические последствия.

– Нет никаких доказательств того, что у Китая есть фиксированный график вторжения на Тайвань, — говорится в докладе.

В то же время риторика Пекина по поводу Тайваня была одним из нескольких ключевых факторов, объясняющих рост беспокойства Японии по поводу Китая, уточнили аналитики.

В IISS обращают внимание, что Китай продолжает развивать свои возможности для работы в открытом море, вдали от своих портов. В то же время, усилия США и их ключевых региональных союзников в направлении наращивания финансирования и готовности военно-морского флота “могут способствовать изменению баланса в их пользу”.

Например, в начале этого года США, Великобритания и Австралия договорились построить объединенный флот атомных подлодок.

В последние годы возросло беспокойство США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу растущих амбиций Китая. Пекин быстро расширял свой военно-морской флот, милитаризовал острова в Южно-Китайском море и усилил риторику по спорным территориальным претензиям.

Беспокойство обострилось в течение прошлого года, поскольку Пекин дважды устроил масштабные военные учения вокруг Тайваня и отказался осудить вторжение РФ в Украину.

Китайские власти считают демократически управляемый Тайвань своей территорией.

Отчет IISS вышел в преддверии саммита по безопасности в Сингапуре, который стартует 2 июня. Его главными темами станут война в Украине и ее отзвуки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также растущая борьба между США и Китаем.

Ожидается, что в саммите примут участие министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Китая Ли Шанфу, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и министр обороны Украины Алексей Резников.

Пекин отклонил запрос Вашингтона о встрече между Ллойдом Остином и Ли Шанфу на саммите в Сингапуре.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.