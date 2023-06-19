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Производитель F-16 готов обучать украинских пилотов в случае положительного решения НАТО

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Операционный директор одного из лидеров оборонной промышленности США, компании Lockheed Martin, Фрэнк Сент-Джон в интервью Financial Times заверил, что в случае положительного решения о предоставлении их истребителей F-16 Украине они готовы помочь в обучении украинских пилотов и оказывать техническую поддержку.

— Мы готовы не только удовлетворить потребности в новых F-16, но и в любых модификациях F-16, а также в обучении, оборудовании и системах, — добавил он.

В то же время Сент-Джон подчеркнул, что Lockheed Martin не принимает прямого участия в этих переговорах.

По его мнению, военные ВСУ продемонстрировали “невероятную способность к обучению”. В частности, он вспомнил, как они быстро овладели, а затем эффективно применяли на поле боя управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) и ракеты Javelin, изготовленные Lockheed.

— Поэтому я уверен, что украинские пилоты овладеют F-16 и смогут очень эффективно использовать его в кратчайшие сроки, — добавил Сент-Джон.

По его словам, в долгосрочной перспективе Lockheed может рассмотреть возможность создания базы в Украине или вблизи нее после завершения конфликта.

— Когда эти боевые действия закончатся, необходимо будет обеспечить постоянное присутствие для тренировок и технического обслуживания, и тогда логичным местом для этого будет Украина и вблизи нее, — подытожил операционный директор компании Lockheed Martin.

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На днях министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские пилоты смогут освоить F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные шесть месяцев.

Он выразил убеждение, что четыре месяца — вполне реалистичный срок, напомнив, что системы Caesar они освоили за три недели, хотя стандарт минимум три месяца.

Источник: Financial Times
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, США-Украина, Украина-НАТО
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