Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів у разі позитивного рішення НАТО

Операційний директор одного з лідерів оборонної промисловості США, компанії Lockheed Martin, Френк Сент-Джон в інтерв’ю Financial Times запевнив, що у разі позитивного рішення щодо надання їхніх винищувачів F-16 Україні вони готові допомогти в навчанні українських пілотів та надавати технічну підтримку.

– Ми готові не лише задовольнити потреби в нових F-16, а й в будь-якях модифікаціях F-16, а також у навчанні, обладнанні та системах, – додав він.

Водночас Сент-Джон наголосив, що Lockheed Martin не бере прямої участі в цих переговорах.

На його думку, військові ЗСУ продемонстрували “неймовірну здатність до навчання”. Зокрема він згадав, як вони швидко опанували, а потім ефективно застосовували на полі бою керовані реактивні системи залпового вогню (GMLRS) і ракети Javelin, виготовлені Lockheed.

– Тому я впевнений, що українські пілоти опанують F-16 і зможуть дуже ефективно використовувати його в найкоротші терміни, – додав Сент-Джон.

За його словами, в довгостроковій перспективі Lockheed може розглянути можливість створення бази в Україні або поблизу неї після завершення конфлікту.

– Коли ці бойові дії закінчаться, необхідно буде забезпечити постійну присутність для тренувань і технічного обслуговування, і тоді логічним місцем для цього буде Україна та поблизу неї, – підсумував операційний директор компанії Lockheed Martin.

Днями міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські пілоти зможуть освоїти F-16 набагато швидше, ніж за стандартні шість місяців.

Він висловив переконання, що чотири місяці – цілком реалістичний термін, нагадавши, що системи Caesar вони освоїли за три тижні, хоча стандарт щонайменше три місяці.

Джерело : Financial Times

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