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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Более тысячи военных РФ и 23 артсистемы врага уничтожили ВСУ за сутки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на утро 20 июня ВСУ ликвидировали еще 1 010 российских захватчиков, а с начала полномасштабного вторжения потери армии РФ в войне против Украины достигли 221 460 убитыми.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 20 июня.

Украинские защитники также уничтожили много боевой техники врага, в частности 23 артиллерийские системы, 15 боевых бронированных машин, восемь танков, четыре РСЗО, две системы ПВО, вертолет, 10 дронов, три крылатые ракеты и т. п.

Ориентировочные потери РФ с 24.02.2022 до 20.06.2023:

  • личный состав — около 221 460 (+1 010) человек ликвидировано;
  • танки — 3 997 (+8);
  • боевые бронированные машины — 7 750 (+15);
  • артиллерийские системы — 3 888 (+23);
  • РСЗВ — 614 (+4);
  • средства ПВО — 372 (+2);
  • самолеты — 314;
  • вертолеты — 306 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 393 (+10);
  • крылатые ракеты — 1 214 (+3);
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 6 645 (+32);
  • специальная техника — 531 (+5).

По данным Генштаба, сейчас РФ сосредотачивает основные атаки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На этих направлениях за сутки состоялось 45 боевых столкновений. Силы обороны Украины отбили все атаки врага.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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