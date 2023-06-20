В очах Китаю військовий імідж і авторитет Росії впали – WSJ

Авторитет Росії в очах Китаю зазнав краху після 15 місяців війни російської армії проти України.

Про це пише The Wall Street Journal.

Очікуваний Москвою бліцкриг в Україні перетворився на затяжну гонку, позначену серією поразок Росії.

Зазначено, що Китай, який востаннє воював у 1979 році, раніше захоплювався Росією через її здатність вміти перетворювати насильство на політичну вигоду. Однак армія ЗС РФ, в яку вклали за останні десять років не менш ніж 20 трильйонів рублів, не виправдала очікувань Пекіна.

– Військовий імідж і авторитет Росії зазнали краху, – сказав високопоставлений полковник Народно-визвольної армії КНР Чжоу Бо.

На його думку, плани Росії у війні проти України не збігаються з реальністю, а російський диктатор Володимир Путін потрапив у складну ситуацію, оскільки буде змушений пояснити росіянам колосальні втрати.

– Це перетворилося на війну, на яку вони не очікували. Президент Путін не може дозволити собі програти війну. Інакше як він пояснить, навіщо загинули усі ці люди. Йому потрібно чимось виправдати все це, – додав Бо.

Водночас полковник КНР висловив думку, що країни Заходу не будуть підтримувати Україну зброєю у разі, якщо війна затягнеться.

Раніше Китай запевнив США та інші країни, що він не надаватиме летальної допомоги Росії.

Джерело : The Wall Street Journal

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