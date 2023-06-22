Україна сумнівається, що зернова угода може бути відновлена – Кубраков

Офіційний Київ “не налаштований оптимістично” щодо поновлення угоди, яка дозволяє українському зерну потрапляти на світовий ринок.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков під час розмови з журналістами у середу, 21 червня.

– Наразі ми не налаштовані оптимістично, – сказав він.

Кубраков пояснив, що з початку травня поточного року ефективність коридору знизилася і останнім часом Україна експортувала більше сільськогосподарської продукції іншими маршрутами, ніж через коридори, передбачені угодою.

Йдеться про Чорноморську зернову угоду, яка забезпечує безпечний прохід українського зерна для експорту через Чорне море. Угода була підписана Росією, Україною, Туреччиною та ООН у липні 2022 року. У травні вона була знову продовжена, але лише на два місяці, до 17 липня.

Про те, що зернова угода може не бути подовжена, казав речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, шансів у “зернової угоди” немає, оскільки Москва не бачить підстав для її продовження.

Джерело : The Guardian

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