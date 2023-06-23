Россия как минимум втрое нарастила производство ракет Калибр и Х-101 – ГУР

Россия в 3-4 раза нарастила производство крылатых ракет Калибр и Х-101.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, россияне изготавливают примерно 30-40 ракет, в зависимости от типа. Баллистических ракет Кинжал — до шести единиц. Скибицкий подчеркнул, что уровень производства в России сейчас немного больше, чем до полномасштабной войны.

Больше всего ракет из своего арсенала враг использовал с октября 2022-го по январь 2023 года.

В марте и апреле 2023 года ракетных обстрелов было меньше всего. Теперь россияне накопили резервы, возобновили производство большинства позиций. Кроме того, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотников.

Как это повлияло на частоту обстрелов – было видно в мае, особенно, когда били дронами. Ударных БпЛА враг запустил больше всего с октября прошлого года.

Скибицкий также прокомментировал появление в Брянской области ракетного комплекса Бал. Россияне активно работали над его модернизацией.

— Опять же, комплексы Бал и Бастион использовались и с Крымского полуострова, и из Херсонской области по наземным объектам. Но эффективность такого применения была низкой из-за того, что эти комплексы предназначены прежде всего для борьбы с морскими целями. Бал — это противокорабельный комплекс, а потому он не очень эффективен против сухопутных целей, — отметил Вадим Скибицкий.

Ранее в ГУР Минобороны рассказывали, что у россиян осталось 15% тех ракет, которые были до начала полномасштабной войны. Речь идет об Искандерах, Калибрах, Х-101, Х-555, Кинжалах, а также о ракетах Х-22.

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