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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росія щонайменше втричі наростила виробництво ракет Калібр та Х-101 – ГУР

бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета

Росія у 3-4 рази наростила виробництво крилатих ракет Калібр та Х-101.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, росіяни виготовляють приблизно 30-40 ракет в залежності від типу. Балістичних ракет Кинджал – до шести одиниць. Скібіцький наголосив, що рівень виробництва в Росії зараз трохи більше, ніж до повномасштабної війни.

Найбільше ракет зі свого арсеналу ворог використав з жовтня 2022-го по січень 2023 року.

Джерело: РБК-Україна
Ракетні удари Росії, Розвідка, Росія
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