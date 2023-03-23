Скибицкий рассказал, какая у россиян ситуация с высокоточными ракетами

Март, 23 в 10:26

Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что у россиян есть проблемы с высокоточными ракетами, они пытаются удвоить их производство. Однако значительным препятствием являются санкции.

Об этом Вадим Скибицкий сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, Россия на конец 2022 года могла производить по 20-30 крылатых ракет Калибр и Х-101 ежемесячно. А с Искандерами ситуация еще хуже.

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— Нам известно, что россияне намерены удвоить объемы производства всех этих ракет. Но главное тут препятствие — это санкции. Именно в этих ракетах большая доля иностранных компонентов. Если санкции будут соблюдаться, если за ними будет строгий контроль, то эти планы враг не сможет воплотить, — считает Скибицкий.

Он отметил, что Россия уменьшает использование высокоточных ракет.

Например, в октябре прошлого года россияне осуществляли массированный ракетный обстрел раз в неделю, затем — раз в 10-14 дней, а сейчас они не могут организовать обстрел чаще двух раз в месяц.

Российское производство пока не способно компенсировать израсходованные ракеты.

— У россиян, по нашим подсчетам, осталось 15% от тех объемов, что были до начала войны. Речь идет о высокоточных Искандерах, Калибрах, Х-101, Х-555, Кинжалах, а также о ракетах Х-22. Однако если рассматривать отдельно по видам, то, например, запасы Калибров, Х-101 и Х-555 составляют даже меньше 10%, — сказал Вадим Скибицкий.

Напомним, что 20 марта в Джанкое прогремели мощные взрывы. В ГУР сообщили, что там во время транспортировки по железной дороге удалось уничтожить ракеты Калибр НК.