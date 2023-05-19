Сколько крылатых и баллистических ракет Россия может производить ежемесячно: данные ГУР

Россия действительно исчерпала значительный запас своего ракетного вооружения во время полномасштабной войны против Украины. Однако агрессор все еще может производить десятки ракет в месяц.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии изданию РБК-Украина.

Он объяснил, что РФ удалось наладить производство ракетного вооружения, несмотря на действие международных санкций. Об этом свидетельствуют обломки ракет, которые враг применил при атаках на Украину.

По словам Скибицкого, есть признаки того, что они только недавно сошли с конвейера, то есть были изготовлены в І квартале 2023 года.

По данным разведки, РФ до сих пор способна выпускать ежемесячно:

до 25 крылатых ракет Калибр;

около 35 крылатых ракет Х-101;

две гиперзвуковые аэробалистические ракеты Кинжал;

до 5 баллистических ракет 9М723 к оперативно-тактическим ракетным комплексам Искандер-М.

– Они, по меньшей мере, дважды в месяц завозят Калибры в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 Калибров в месяц, Х-101 – 35 единиц, Кинжалов – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к Искандер-М – пять единиц, — подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что, несмотря на санкции, РФ удается завозить комплектующие для производства ракет.

По словам представителя ГУР, агрессор изменил приоритеты во время атак на Украину. Если раньше это была энергетическая система, то сейчас Россия пытается “сорвать наши планы и подготовку к активным действиям на протяжении весенне-летней кампании”, то есть сорвать контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины.

По словам Скибицкого, оккупанты пытаются ударить не только по средствам ПВО, которые имеет Украина, но и по пунктам управления, путям поставки и пунктам сосредоточения техники, боеприпасов, по местам хранения топлива, а также по районам сосредоточения украинских войск.

В ГУР считают, что Россия будет продолжать ракетные атаки, пока у нее будет хватать ресурса. Агрессор может комбинировать средства поражения, прибегать к экспериментам. Поэтому задача Украины – продолжать укреплять ПВО.

Ранее в ГУР Минобороны рассказывали, что у РФ осталось 15% тех объемов ракет, которые были до начала полномасштабной войны. Речь идет о высокоточных Искандерах, Калибрах, Х-101, Х-555, Кинжалах, а также о ракетах Х-22.

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