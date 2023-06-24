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Юлия Соколова, редактор ленты

Война закончится внутри РФ: Данилов о бунте Пригожина

Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Последние события на территории России свидетельствуют о том, что там начался процесс саморазрушения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, начатая Кремлем война против Украины завершится на российской территории.

А наше государство должно вернуть все свои земли в международно признанных границах.

– Украинская формула устойчивого мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится – внутри РФ. Процесс начат, – подчеркнул Данилов.

К своему сообщению секретарь СНБО добавил короткое видео, состоящее из двух выступлений российского диктатора Владимира Путина. Первое – от 24 февраля 2022 года, когда глава РФ объявил о вторжении в Украину. А второе – сегодняшнее, в котором диктатор пожаловался на “гражданскую войну” внутри России и “удар в спину” от владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Ранее Алексей Данилов предупреждал, что страны Запада должны быть готовы к распаду страны-агрессора РФ.

В украинской разведке также допускали бунт в путинской России и называли этот прогноз абсолютно реалистичным сценарием.

Что происходит на территории РФ

Вечером 23 июня владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российских военных в якобы нанесении удара по тыловым базам “вагнеровцев”. Он объявил, что “отомстит” министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

По состоянию на утро 24 июня боевики ЧВК Вагнера захватили ключевые объекты в Ростове-на-Дону: штаб Южного военного округа РФ, городскую администрацию, управление ФСБ и МВД.

Также есть информация о захвате военных объектов в Воронеже. Тем временем Евгений Пригожин анонсировал “поход на Москву”.

В столице РФ, Московской области и других российских регионах был введен режим контртеррористической операции.

Детальнее за последними событиями в России можно наблюдать в онлайне на Фактах ICTV.

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