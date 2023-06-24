У Росії обвалився курс рубля на тлі подій із ПВК Вагнера

Найбільші російські банки різко підняли курси валют на тлі внутрішньої дестабілізації в РФ: бунту ПВК Вагнера на чолі з її засновником Євгеном Пригожиним.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, курс рубля демонструє активне падіння.

У багатьох банках курс долара вже перевищив 90 рублів, а євро – 100 рублів.

Найвищі курси пропонує Росбанк – 105 рублів за долар та 115 рублів за євро. В Сбербанку долар продають за 88,33 рублів, а євро – за 94,16 рубля.

А в Промсвязьбанку курс російської валюти становить 84,87 рублі за долар та 93,06 рублі за євро.

Журналісти російської версії журналу Forbes інформують, що банки відреагували на заяву голови ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Низка російських фінустанов відразу встановили на 24 червня курс купівлі долара вище 90 рублів, а євро – понад 100 рублів.

Офіційний курс російського Центрального банку на 24 червня становить 84,1 рублі за долар та 91,5 рубля за євро, що не відповідає реаліям на ринку.

Акції найбільших компаній втратили до 4% вартості на вечірній сесії Мосбіржі 23 чераня. Лідерами зниження виявилися папери En+ Group (-4,18%), Yandex (-4,03%), TCS Group (-3,64%) Сургутнафтогазу (-3,59%) та Fix Price (-3,49%).

Як відомо, увечері 23 червня власник ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив армію РФ, зокрема міністра оборони Сергія Шойгу, в начебто завданні удару по тилових базах “вагнерівців” та оголосив про плани “помститися”.

Наразі “вагнерівці” захопили ключові об’єкти в Ростові-на-Дону: штаб Південного військового округу, адміністрацію, управління ФСБ та МВС. Є інформація про захоплення військових об’єктів у Воронежі та просування ПВК Вагнера в напрямку Москви.

У столиці РФ, Московській області та інших російських регіонах введено режим контртерористичної операції.

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Джерело : Медуза

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