Вагнеровцы захватили военные объекты в Воронеже — СМИ
Наемники ЧВК Вагнер взяли под свой контроль военные объекты в Воронеже.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности РФ.
Город Воронеж расположен примерно в 500 км к югу от Москвы. Официальных комментариев от российских властей пока нет, поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию не получается.
Российский диктатор Владимир Путин в своей утреннем обращении заявил, что ситуация в Ростове очень тяжелая.
Ранее владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что находится в воинском штабе в Ростове-на-Дону. Под контролем вагнеровцев военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
Напомним, что 23 июня Пригожин заявил о плане мести руководству минобороны России за то, что они якобы нанесли удары по позициям вагнеровцев.
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