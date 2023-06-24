Вагнеровцы захватили военные объекты в Воронеже — СМИ

Наемники ЧВК Вагнер взяли под свой контроль военные объекты в Воронеже.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности РФ.

Город Воронеж расположен примерно в 500 км к югу от Москвы. Официальных комментариев от российских властей пока нет, поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию не получается.

Российский диктатор Владимир Путин в своей утреннем обращении заявил, что ситуация в Ростове очень тяжелая.

Ранее владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что находится в воинском штабе в Ростове-на-Дону. Под контролем вагнеровцев военные объекты Ростова, в том числе аэродром.

Напомним, что 23 июня Пригожин заявил о плане мести руководству минобороны России за то, что они якобы нанесли удары по позициям вагнеровцев.

Фото из открытых источников в Telegram

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