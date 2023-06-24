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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Ростове вагнеровцы взяли военный штаб. Пригожин угрожает пойти “на Москву” – СМИ

Пригожин

Штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону окружен танками и людьми в форме.

Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что он находится в штабе. Кроме того, якобы под контролем вагнеровцев военные объекты Ростова, в том числе аэродром, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по боевикам.

— Под контролем все военные объекты Ростова, в частности аэродром… Делаем так, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по Украине, — заявил владелец ЧВК.

Он также сказал, что начальник генштаба бежал, как только узнал, что вагнеровцы подходят.

Ранее главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о плане мести руководству минобороны России за то, что они якобы нанесли удары по позициям вагнеровцев.

Впоследствии Липецкая, Воронежская и Ростовская области объявили об усилении мер по безопасности в связи с продвижением якобы сил ЧВК Вагнер вглубь территории РФ.

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Аналитики американского Института изучения войны считают, что Пригожин может применить своих боевиков против командования Южного военного округа в Ростове-на-Дону и, возможно, против Москвы.

ЧВК Вагнера, Росія, Ростов-на-Дону
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