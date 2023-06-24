Договориться не получится, кто-то должен проиграть: Подоляк отреагировал на бунт Пригожина
Бунт владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина обязательно завершится поражением одной из сторон, ведь договориться уже не получится.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в России все только начинается.
По его словам, так называемая контртеррористическая операция Пригожина на территории России уже привела к:
- захвату Ростова, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа;
- оценке со стороны ФСБ, национального антитеррористического центра, генеральной прокуратуры России.
Подоляк считает, что раскол российских элит слишком очевиден.
Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с фатальным финалом), или коллективный “антиПригожин” (группа Путина и кооператив “Озеро”). В России все только начинается, заявил советник главы Офиса президента.
Контртерористична операція Пригожина (#Вагнер) на території Росії вже призвела до захоплення Ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу та «#СВО». Події набули в Росії широкого розголосу і навіть отримали образливу юридичну оцінку з боку ЦСО #ФСБ, Національного… pic.twitter.com/cYnzl91pvC
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023
23 июня глава ЧВК Пригожин заявил, что российская армия ударила по тыловым позициям Вагнера, в результате чего было убито “огромное количество солдат”. После Пригожин объявил о “походе” на Ростов-на-Дону, чтобы “разобраться с беззаконием”.
Липецкая, Воронежская и Ростовская области объявили об усилении мер по безопасности в связи с продвижением якобы сил ЧВК Вагнера вглубь территории РФ.
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