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Марта Бондаренко, редактор ленты

Договориться не получится, кто-то должен проиграть: Подоляк отреагировал на бунт Пригожина

Договориться не получится, кто-то должен проиграть: Подоляк отреагировал на бунт Пригожина
Фото: Getty Images

Бунт владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина обязательно завершится поражением одной из сторон, ведь договориться уже не получится.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в России все только начинается.

По его словам, так называемая контртеррористическая операция Пригожина на территории России уже привела к:

  • захвату Ростова, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа;
  • оценке со стороны ФСБ, национального антитеррористического центра, генеральной прокуратуры России.

Подоляк считает, что раскол российских элит слишком очевиден.

Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с фатальным финалом), или коллективный “антиПригожин” (группа Путина и кооператив “Озеро”). В России все только начинается, заявил советник главы Офиса президента.

23 июня глава ЧВК Пригожин заявил, что российская армия ударила по тыловым позициям Вагнера, в результате чего было убито “огромное количество солдат”. После Пригожин объявил о “походе” на Ростов-на-Дону, чтобы “разобраться с беззаконием”.

Липецкая, Воронежская и Ростовская области объявили об усилении мер по безопасности в связи с продвижением якобы сил ЧВК Вагнера вглубь территории РФ.

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Михаил Подоляк, ЧВК Вагнера
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