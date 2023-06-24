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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вагнерівці захопили військові об’єкти у Воронежі – ЗМІ

Вагнерівці захопили військові об’єкти у Воронежі – ЗМІ

Найманці ПВК Вагнера взяли під свій контроль військові об’єкти у Воронежі.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело в службах безпеки РФ.

Місто Воронеж розташоване приблизно за 500 км на південь від Москви. Офіційних коментарів від російської влади поки що немає, тому підтвердити або спростувати цю інформацію не виходить.

Російський диктатор Володимир Путін у своєму ранковому зверненні заявив, що ситуація в Ростові дуже важка.

Раніше власник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що перебуває у військовому штабі в Ростові-на-Дону. Під контролем вагнерівців військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром.

Нагадаємо, що 23 червня Пригожин заявив про план помсти керівництву Міноборони Росії за те, що вони нібито завдали ударів по позиціях вагнерівців.

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Фото з відкритих джерел у Telegram

ПВК Вагнера, Росія
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