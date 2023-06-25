Блинкен о бунте Пригожина: Не думаю, что это последний акт
Беспорядки в РФ, вызванные неудачным мятежом главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, могут длиться неделями, а то и месяцами.
Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Sky News.
— Я не думаю, что мы видели финальный акт российских потрясений, — подчеркнул он.
По его словам, напряженность в РФ растет уже несколько месяцев и эффективность российской армии в Украине может быть скомпрометирована, а говорить о том, какое будущее ждет вагнеровцев, слишком рано.
Блинкен также заверил, что США готовы к любым непредсказуемым ситуациям:
— Мы не видим никаких изменений в ядерной политике России. Не произошло никаких изменений и в нашей. Но мы будем наблюдать за этим очень внимательно.
О местонахождении главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ничего не известно с вечера 24 июня, с момента, когда он на авто покидал Ростов-на-Дону.
По договоренности с Александром Лукашенко он якобы должен переместиться в Беларусь.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко