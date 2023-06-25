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Блинкен о бунте Пригожина: Не думаю, что это последний акт

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Беспорядки в РФ, вызванные неудачным мятежом главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, могут длиться неделями, а то и месяцами.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Sky News.

— Я не думаю, что мы видели финальный акт российских потрясений, — подчеркнул он.

По его словам, напряженность в РФ растет уже несколько месяцев и эффективность российской армии в Украине может быть скомпрометирована, а говорить о том, какое будущее ждет вагнеровцев, слишком рано.

Блинкен также заверил, что США готовы к любым непредсказуемым ситуациям:

— Мы не видим никаких изменений в ядерной политике России. Не произошло никаких изменений и в нашей. Но мы будем наблюдать за этим очень внимательно.

О местонахождении главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ничего не известно с вечера 24 июня, с момента, когда он на авто покидал Ростов-на-Дону.

По договоренности с Александром Лукашенко он якобы должен переместиться в Беларусь.

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Источник: Sky News
Война в Украине, Госсдеп США, Энтони Блинкен, ЧВК Вагнера, переворот, США-Россия
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