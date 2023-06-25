Это самоубийство для вагнеровцев: Наев о рисках нападения на Киев из Беларуси

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев оценил риски нападения наемников ЧВК Вагнера на Киев с территории Беларуси.

— Если такое произойдет, и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственную границу с оружием в руках, — заверил он.

По его словам, ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой, а ВСУ продолжают наращивать оборонительные средства.

— Сейчас не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7, — подытожил генерал.

Перед этим экс-начальник Генштаба британской армии Ричард Даннатт в эфире Sky News выразил обеспокоенность тем, что Евгений Пригожин по договоренности с Лукашенко выехал в Беларусь.

По его мнению, если главарь наемников сохранил вокруг себя боеспособные силы, то Россия может использовать их для очередной попытки взять Киев.

Источник: Military Media Center

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

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