Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ничего не известно с вечера субботы: Пригожин исчез со связи

Пригожин
Фото: Getty Images

Главарь наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пока не на связи.

Об этом сообщили в его пресс-службе.

Отмечается, что в последний раз его видели, когда он покидал Ростов. Где он сейчас — неизвестно

С запросом в пресс-службу Пригожина обратился журналист RTVI.

— Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи, — сказали журналисту издания в ответ на запрос.

О местонахождении Пригожина публично ничего не известно с вечера 24 июня. Тогда появилось видео, на котором основатель ЧВК Вагнера уезжает из Ростова-на-Дону на автомобиле.

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин говорил, что российская армия ударила по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром. А уже вечером того же дня стало известно, что поход на Москву завершен, вагнеровцы разворачивается обратно в “полевые лагеря”.

Напомним, что ранее появилась информация, что Пригожина, возможно, ликвидировали.

ЧВК Вагнера, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это самоубийство для вагнеровцев: Наев о рисках нападения на Киев из Беларуси
Сергій Наєв
В Болгарии произошел пожар на складе бизнесмена, которого пыталось отравить ГРУ РФ
Ничего не известно с вечера субботы: Пригожин исчез со связи
Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина
Вагнерівці у Ростові
Пригожину не хватило поддержки для завершения переворота в РФ — Spiegel
Ничего не известно с вечера субботы: Пригожин исчез со связи
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
вагнер в Ростові
Видео
Политика
Неудачный мятеж Пригожина: почему это большой удар по Путину и хороший знак для Украины

Бывший глава Службы внешней разведки и ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк объяснил, какие последствия будет иметь неудачный мятеж вагнеровцев для Путина и самого Пригожина, а также - какая польза от этого Украине.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (25.06.2023)
Ничего не известно с вечера субботы: Пригожин исчез со связи
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)
Ничего не известно с вечера субботы: Пригожин исчез со связи
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (25.06.2023)
Ничего не известно с вечера субботы: Пригожин исчез со связи
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (25.06.2023)
Ничего не известно с вечера субботы: Пригожин исчез со связи
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь