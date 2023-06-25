Ничего не известно с вечера субботы: Пригожин исчез со связи

Главарь наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пока не на связи.

Об этом сообщили в его пресс-службе.

Отмечается, что в последний раз его видели, когда он покидал Ростов. Где он сейчас — неизвестно

С запросом в пресс-службу Пригожина обратился журналист RTVI.

— Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи, — сказали журналисту издания в ответ на запрос.

О местонахождении Пригожина публично ничего не известно с вечера 24 июня. Тогда появилось видео, на котором основатель ЧВК Вагнера уезжает из Ростова-на-Дону на автомобиле.

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин говорил, что российская армия ударила по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром. А уже вечером того же дня стало известно, что поход на Москву завершен, вагнеровцы разворачивается обратно в “полевые лагеря”.

Напомним, что ранее появилась информация, что Пригожина, возможно, ликвидировали.

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