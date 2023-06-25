Блінкен про бунт Пригожина: Не думаю, що це останній акт
Заворушення в РФ, спричинені невдалим заколотим ватажка ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, можуть тривати тижнями, а то й місяцями.
Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Sky News.
– Я не думаю, що ми бачили фінальний акт російських потрясінь, – наголосив він.
За його словами, напруженість в РФ зростає вже кілька місяців і ефективність російської армії в Україні може бути скомпрометована, а говорити про те, яке майбутнє чекає на вагнерівців, занадто рано.
Блінкен також запевнив, що США готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій:
– Ми не бачимо жодних змін у ядерній політиці Росії. Не відбулося жодних змін і в нашій. Але ми будемо спостерігати за цим дуже уважно.
Про місцезнаходження ватажка найманців ПВК Вагнера Євгена Пригожина нічого не відомо з вечора 24 червня, з моменту, коли він на авто залишав Ростов-на-Дону.
За домовоеністю з Олександром Лукашенком він нібито має переміститися до Білорусі.
Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.Юлія Захарченко