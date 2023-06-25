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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Блінкен про бунт Пригожина: Не думаю, що це останній акт

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Заворушення в РФ, спричинені невдалим заколотим ватажка ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, можуть тривати тижнями, а то й місяцями.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Sky News.

– Я не думаю, що ми бачили фінальний акт російських потрясінь, – наголосив він.

За його словами, напруженість в РФ зростає вже кілька місяців і ефективність російської армії в Україні може бути скомпрометована, а говорити про те, яке майбутнє чекає на вагнерівців, занадто рано.

Блінкен також запевнив, що США готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій:

– Ми не бачимо жодних змін у ядерній політиці Росії. Не відбулося жодних змін і в нашій. Але ми будемо спостерігати за цим дуже уважно.

Про місцезнаходження ватажка найманців ПВК Вагнера Євгена Пригожина нічого не відомо з вечора 24 червня, з моменту, коли він на авто залишав Ростов-на-Дону.

За домовоеністю з Олександром Лукашенком він нібито має переміститися до Білорусі.

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Джерело: Sky News
Війна в Україні, Держдеп США, Ентоні Блінкен, ПВК Вагнера, переворот, США-Росія
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