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Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”

вагнер в Ростові

Основатель канала Утро Февраля, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что бунт основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина “искусственный” и организован самим российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом экс-депутат сказал в эфире канала Freedom.

Пономарев заявил, что бунт был выгоден Путину, поскольку с помощью него он решал внутренние и частично внешние задачи.

— Это классический пример спровоцированного искусственного путча, после которого будет закручивание гаек. Это проверка нелояльности российских элит: кто куда дернулся, кто улетел, кто остался, какие воинские части перешли, кто как себя вел, — сказал россиянин.

По его словам, Путин также дополнительно сделал свое стандартное послание по поводу меньшего зла.

— Если не я, то Пригожин или еще какой-то такого же типа Бармалей. Я, может, не идеальный, даже военный преступник, но все равно лучше, чем если ядерная кнопка будет у такого рода персонажей. Это послание Западу и российским элитам, и думаю, что оно сработало, — отметил экс-депутат Госдумы.

В то же время Пономарев добавил, что решая таким образом тактические краткосрочные задачи, диктатор стратегически проиграл, ведь “долгосрочно все убедились, что король голый, и что это можно использовать”.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мятеж Пригожина — первый этап демонтажа системы российского диктатора Владимира Путина.

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Фото: скриншот

Источник: Freedom
ЧВК Вагнера, Росія
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