Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”

Засновник каналу Утро Февраля, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що бунт засновника ПВК Вагнер Євгенія Пригожина “штучний” і організований самим російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це ексдепутат сказав в етері каналу Freedom.

Пономарьов заявив, що бунт був вигідний Путіну, оскільки за допомогою нього він розв’язував внутрішні та частково зовнішні завдання.

– Це класичний приклад спровокованого штучного путчу, після якого буде закручування гайок. Це перевірка нелояльності російських еліт: хто куди сіпнувся, хто полетів, хто залишився, які військові частини перейшли, хто як поводився, – сказав росіянин.

За його словами, Путін також додатково зробив своє стандартне послання з приводу меншого зла.

– Якщо не я, то Пригожин чи ще якийсь такого ж типу Бармалей. Я, може, не ідеальний, навіть воєнний злочинець, але все одно краще, ніж якщо ядерна кнопка буде у такого роду персонажів. Це послання Заходу та російським елітам, і думаю, що воно спрацювало, — зазначив ексдепутат Держдуми.

Водночас Пономарьов додав, що розв’язуючи таким чином тактичні короткострокові завдання, диктатор стратегічно програв, адже “довгостроково всі переконалися, що король голий, і що це можна використати”.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що заколот Пригожина – перший етап демонтажу системи російського диктатора Володимира Путіна.

Фото: скриншот

Джерело : Freedom

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