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Валентина Летяк, редактор ленты

Ветер дул в сторону оккупантов: под Марьинкой оккупанты сбросили на ВСУ химический снаряд

Хімічна зброя
Фото: Pixabay

В районе Марьинки Донецкой области российские войска сбросили на позиции Сил обороны химический боеприпас, однако, к счастью, ветер дул именно в сторону оккупантов.

— Зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса — аэрозольного, удушающего действия. Ветер был в сторону противника, — заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, в целом ВСУ имеют частичный успех при ведении наступательных действий на Таврическом направлении.

— Враг прилагает значительные усилия, чтобы остановить наше продвижение, а также несет большие потери в живой силе, вооружении и технике. Сосредоточивает штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно здесь произошло 13 боевых столкновений, почти все приходятся на район Марьинки. Получил отпор, отошел, — уточнил военный.

По его данным, оккупанты также более 440 раз обстреляли наши позиции, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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