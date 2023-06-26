Данія на два роки раніше зніме з озброєння літаки F-16, що дасть змогу передати їх Україні
Данія на два роки раніше зніме з експлуатації бойові літаки F-16, що відкриває шлях для передання їх Україні, заявив виконувач обов’язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.
Про це пише видання DR.
На озброєнні Данії винищувачі F-16 мали залишатися до 2027 року, але тепер їх знімуть у 2025 році.
За словами міністра, українські льотчики повинні пройти 6-8 місяців навчання на F-16, перш ніж Данія почне передавати свої літаки.
– Але це не означає, що не можна прийняти рішення заздалегідь. Але вони (літаки F-16 – Ред.) перебуватимуть у Данії до 2024 року, – каже виконувач обов’язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.
Причина, через яку збройні сили можуть швидше відмовитися від F-16, полягає в тому, що їх замінять на винищувачі F-35.
Разом із Нідерландами Данія взяла на себе ініціативу з перепідготовки українських пілотів для польотів на винищувачах F-16, а перші льотні заняття на аеродромі Скридструп заплановано в серпні.
Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.Юлія Захарченко